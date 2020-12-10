Танцы и музыка Барокко. Концерт онлайн

В дни Рождественских каникул в сети интернет пройдет увлекательное и полезное

мероприятие для всех, кто любит классическую музыку.

Лекция — концерт и международная творческая встреча молодых музыкантов осуществляется

в рамках проекта редакции СМИ Арт Московия.

Регистрация на событие осуществляется на Timepad по ссылке:

https://lyudmila-knyazeva.timepad.ru/event/1461596/

Каждый из молодых артистов исполнит любимые произведения музыки эпохи Барокко,

современные произведения (в которых есть реминисценции или обращения к этой эпохе),

расскажет о себе, о своем творчестве и поделится планами на будущее.

Во время события будет проведен зрительский конкурс, и зритель- победитель

получит приз от наших спонсоров.

Музыка будет звучать как вставные номера в контексте лекции Людмилы Юрьевны

Князевой на тему «Танцы эпохи Барокко».

В концерте выступят:Софья Овсянникова, Константин, дуэт флейт (г.Рыбинск

Ярославская область), Яков Бурцев, орган (г.Рыбинск, Ярославская область),

Бекки Брафман (США, Иллинойс),Линда Мэйджор (Женева, Швейцария), учащиеся

ДМШ, музыкальных колледжей и ВУЗов России и Зарубежья,композитор Людмила Князева.

Прозвучит музыка Георга Фридриха Генделя, Леопольда Моцарта, Франца Йозефа Гайдна

и других композиторов в живом исполнении, а артисты, зрители и творческие наставники

из разных стран встретятся в прямом эфире во время трансляции.